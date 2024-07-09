Аналітики Bellingcat підтвердили, що Росія вдарила по Охматдиту ракетою Х-101

Наслідки удару (Фото: Facebook-акаунт Охматдиту)

Аналітики Bellingcat проаналізували дані щодо масованої атаки на Київ та дійшли висновку, що росіяни 8 липня вдарили по дитячій лікарні Охматдит крилатою ракетою Х-101. Про це йдеться у звіті на сайті Bellingcat.

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Аналітики пишуть, що відразу після російського удару в кількох пабліках, відомих розповсюдженням дезінформації, включно з обліковим записом Міністерства закордонних справ Росії, почали стверджувати, що нібито ракета була американського виробництва, і що вона була запущена з української зенітно-ракетної системи.

Проте аналіз, проведений Bellingcat з використанням відеозаписів із соціальних мереж, а також 3D-моделі ракети, показує, що росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101. З цим твердженням погодився доктор наук з Університету Осло Фабіан Хоффман, який спеціалізується на ракетних технологіях.

Експерт з питань ядерної зброї та ракет з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Каліфорнії Джеффрі Льюїс в електронному листі до Bellingcat зробив аналогічний висновок, що ракету Х-101 можна побачити на кадрах атаки, опублікованих у соцмережах.

Аналітики стверджують, що на відео чітко видно ракету, яка влучила в лікарню. Вони зазначили, що Х-101 має характерні особливості. Наприклад, два коротких крила в середині ракети. Також на відео помітна деталь, схожа на реактивний двигун у її задній частині.

Фото: Bellingcat

Фото: Bellingcat

Крім цього, аналітики вивчили фото фрагментів ракети, оприлюднених Службою безпеки України. На зображеннях видно те, що схоже на опорний лонжерон і панель двигуна. Інструкції та зображення, які задокументували попередні удари Х-101, детально описують подібні фрагменти.

Також спеціалісти Bellingcat спростували заяви росіян, що на лікарню нібито впала ракета української протиповітряної оборони комплексу NASAMS.

За даними аналітиків, на знімках чітко видно реактивний двигун, що помітно звисає з крила. Ця добре помітна особливість присутня на Х-101, але не на ракеті AIM-120 для ЗРК NASAMS. Крім того, крила в середній частині ракети, що влучила в Охматдит, не відповідають крилам AIM-120.

8 липня росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

9 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту. Там загинуло двоє людей, 32 – поранені.

Того ж дня СБУ отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по дитячій лікарні Охматдит у Києві крилатою ракетою Х-101.

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