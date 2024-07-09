Не робота ППО. Голова місії ООН підтвердила пряме влучання ракети по Охматдиту

Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці, вказують на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого влучання

Охматдит після російського удару 8 липня (Фото: EPA)

Смертельний удар по дитячій лікарні Охматдит у Києві, ймовірно, був спричинений прямим попаданням російської ракети. Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини, посилаючись на власний аналіз, повідомило агентство Reuters.

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Журналісти агентства зазначили, що після удару Кремль заявив, що в лікарню нібито влучив український протиракетний вогонь, а не російський.

Однак Белл заявила, що аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказують на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого влучання, а не пошкоджень від перехопленої системи озброєння.

Вона акцентувала, що персонал перемістив дітей до бункера вчора вранці, коли вперше пролунали сирени повітряної тривоги, інакше кількість жертв була б набагато більшою.

Водночас вона додала, що її команда, яка відвідала місце події в понеділок, "не змогла зробити остаточного висновку, але ракета, схоже, була запущена Російською Федерацією".

9 липня Служба безпеки України заявила, що отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по дитячій лікарні Охматдит у Києві крилатою ракетою Х-101.

8 липня 2024 року РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.

Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – загинули семеро людей, троє зазнали поранень.

9 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту. Там загинуло двоє людей, 32 – поранені.

За словами Віталія Кличка, з Охматдиту в інші медичні заклади переведені 94 дитини, вісім із них – поранені.

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