Не робота ППО. Голова місії ООН підтвердила пряме влучання ракети по Охматдиту
Смертельний удар по дитячій лікарні Охматдит у Києві, ймовірно, був спричинений прямим попаданням російської ракети. Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини, посилаючись на власний аналіз, повідомило агентство Reuters.
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Журналісти агентства зазначили, що після удару Кремль заявив, що в лікарню нібито влучив український протиракетний вогонь, а не російський.
Однак Белл заявила, що аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказують на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого влучання, а не пошкоджень від перехопленої системи озброєння.
Вона акцентувала, що персонал перемістив дітей до бункера вчора вранці, коли вперше пролунали сирени повітряної тривоги, інакше кількість жертв була б набагато більшою.
Водночас вона додала, що її команда, яка відвідала місце події в понеділок, "не змогла зробити остаточного висновку, але ракета, схоже, була запущена Російською Федерацією".
9 липня Служба безпеки України заявила, що отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по дитячій лікарні Охматдит у Києві крилатою ракетою Х-101.
- 8 липня 2024 року РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.
- Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – загинули семеро людей, троє зазнали поранень.
- 9 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту. Там загинуло двоє людей, 32 – поранені.
- За словами Віталія Кличка, з Охматдиту в інші медичні заклади переведені 94 дитини, вісім із них – поранені.
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