Не работа ПВО. Глава миссии ООН подтвердила прямое попадание ракеты по Охматдету

Анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте, указывают на высокую вероятность того, что детская больница претерпела прямое попадание

Охматдет после российского удара 8 июля (Фото: EPA)

Смертельный удар по детской больнице Охматдет в Киеве, вероятно, был нанесен прямым попаданием российской ракеты. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека, ссылаясь на собственный анализ, сообщило агентство Reuters.

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Журналисты агентства отметили, что после удара Кремль отметил, что в больницу якобы попал украинский противоракетный огонь, а не российский.

Однако Белл заявила, что анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте инцидента, указывают на высокую вероятность того, что детская больница претерпела прямое попадание, а не повреждения от перехваченной системы вооружения.

Она акцентировала, что персонал переместил детей в бункер вчера утром, когда впервые прозвучали сирены воздушной тревоги, иначе количество жертв было бы гораздо большим.

В то же время она добавила, что ее команда, посетившая место происшествия в понедельник, "не смогла сделать окончательного вывода, но ракета, похоже, была запущена Российской Федерацией".

9 июля Служба безопасности Украины заявила, что получила новые доказательства того, что российские оккупанты 8 июля ударили по детской больнице Охматдет в Киеве крылатой ракетой Х-101.

8 июля 2024 года РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – погибли семь человек, трое получили ранения.

9 июля спасатели завершили аварийно-спасательные работы на территории Охматдета. Там погибли два человека, 32 – ранены.

По словам Виталия Кличко, из Охматдета в другие медицинские учреждения переведены 94 ребенка, восемь из них ранены.

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