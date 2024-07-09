Аналитики Bellingcat подтвердили, что Россия ударила по Охматдету ракетой Х-101

Последствия удара (Фото: Facebook-аккаунт Охматдета)

Аналитики Bellingcat проанализировали данные по массированной атаке на Киев и пришли к выводу, что россияне 8 июля ударили по детской больнице Охматдет крылатой ракетой Х-101. Об этом говорится в отчете на сайте Bellingcat.

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Аналитики пишут, что сразу после российского удара в нескольких пабликах, известных распространением дезинформации, включая аккаунт Министерства иностранных дел России, начали утверждать, что якобы ракета была американского производства, и что она была запущена из украинской зенитно-ракетной системы.

Однако анализ, проведенный Bellingcat с использованием видеозаписей из социальных сетей, а также 3D-модели ракеты, показывает, что россияне ударили по больнице ракетой Х-101. С этим утверждением согласился доктор наук из Университета Осло Фабиан Хоффман, специализирующийся на ракетных технологиях.

Эксперт по ядерному оружию и ракетам из Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии Джеффри Льюис в электронном письме Bellingcat сделал аналогичный вывод, что ракету Х-101 можно увидеть на кадрах атаки, опубликованных в соцсетях.

Аналитики утверждают, что на видео четко видна ракета, попавшая в больницу. Они отметили, что Х-101 имеет характерные особенности. Например, два коротких крыла внутри ракеты. Также на видео заметна деталь, похожая на реактивный двигатель в ее задней части.

Фото: Bellingcat

Фото: Bellingcat

Кроме того, аналитики изучили фото фрагментов ракеты, обнародованных Службой безопасности Украины. На изображениях видно то, что похоже на опорный лонжерон и панель двигателя. Инструкции и изображения, задокументировавшие предварительные удары Х-101, подробно описывают подобные фрагменты.

Специалисты Bellingcat опровергли заявления россиян, что на больницу якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны комплекса NASAMS.

По данным аналитиков, на снимках отчетливо виден реактивный двигатель, заметно свисающий с крыла. Эта отлично заметная особенность находится на Х-101, но не на ракете AIM-120 для ЗРК NASAMS. Кроме того, крылья в средней части попавшей в Охматдет ракеты не соответствуют крыльям AIM-120.

8 июля россияне нанесли ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве.

9 июля спасатели завершили аварийно-спасательные работы на территории Охматдета. Там погибли два человека, 32 – ранены.

В тот же день СБУ получила новые доказательства того, что российские оккупанты 8 июля ударили по детской больнице Охматдет в Киеве крылатой ракетой Х-101.

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