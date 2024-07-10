Охматдет. Умер ребенок, который во время атаки РФ был в критическом состоянии в реанимации
В медицинском учреждении умер мальчик, находившийся в реанимации во время российской ракетной атаки по детской больнице Охматдет 8 июля. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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На момент удара ребенок был в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдета, после этого его транспортировали в одну из киевских больниц, написал чиновник.
9 июля, на следующий день после атаки, были завершены спасательные работы в больнице – тогда стало известно о смерти двух человек и 32 раненых.
Было подтверждение гибели двух взрослых, одна из них – врач-нефролог Светлана Лукьянчук.
Из Охматдета в другие медицинские учреждения были переведены 94 ребенка, восемь из них – ранены, сообщил в тот же день мэр Киева Виталий Кличко.
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- Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет.
- В результате российской атаки по Киеву погибли 33 человека, 121 ранены.
- Кабмин выделил 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в Охматдете, президент Зеленский сообщил, что также будут дополнительные 300 млн грн.
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