Охматдет. Российский летчик слил ГУР данные командиров российской авиации – источник

Охматдет (Фото: Telegram Денис Шмигаль)

После удара РФ по детской больнице "Охмадит" с Главным управлением разведки связался российский военный летчик – он предоставил информацию о 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, регулярно атакующей Украину ракетами. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

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Собеседник утверждает: данные россиянин предоставил через чат-бот ГУР еще в день атаки 8 июля – мотивацию объясняет тем, что "шокирован ударом по детской больнице".

Полученные документы касаются работы 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, базирующейся на аэродроме "Энгельс" – с него, в частности, оккупанты регулярно наносят по Украине воздушные удары ракетами Х-101, отметил собеседник.

По его словам, авиатор предоставил следующую информацию:

→ персональные фото руководящего состава;

→ документы по личным делам офицеров;

→ данные российских военных и их семей;

→ грифованные документы дивизии (составляют наибольшую ценность).

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Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет.

9 июля СБУ получила новые доказательства того, что российские оккупанты 8 июля ударили по детской больнице Охматдет в Киеве крылатой ракетой Х-101.

В тот же день были завершены спасательные работы в больнице – тогда стало известно о смерти двух человек и 32 раненых. 10 июля стало известно о смерти ребенка, который во время атаки был в реанимации – после удара мальчика транспортировали в одну из киевских больниц.

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