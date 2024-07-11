Охматдет. Российский летчик слил ГУР данные командиров российской авиации – источник
Охматдет (Фото: Telegram Денис Шмигаль)

После удара РФ по детской больнице "Охмадит" с Главным управлением разведки связался российский военный летчик – он предоставил информацию о 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, регулярно атакующей Украину ракетами. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

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Собеседник утверждает: данные россиянин предоставил через чат-бот ГУР еще в день атаки 8 июля – мотивацию объясняет тем, что "шокирован ударом по детской больнице".

Полученные документы касаются работы 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, базирующейся на аэродроме "Энгельс" – с него, в частности, оккупанты регулярно наносят по Украине воздушные удары ракетами Х-101, отметил собеседник.

По его словам, авиатор предоставил следующую информацию:

→ персональные фото руководящего состава;

→ документы по личным делам офицеров;

→ данные российских военных и их семей;

→ грифованные документы дивизии (составляют наибольшую ценность).

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