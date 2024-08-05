Сили оборони вдарили по аеродрому "Морозовськ": Росія недорахується Су-34

Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч проти 3 серпня Сили оборони вдарили по аеродрому "Морозовськ"

Винищувач Су-34 (Фото: Вікіпедія)

Головне управління розвідки Міністерства оборони підтвердило знищення російського Су-34 та складу боєкомплектів після удару по російському аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області 3 серпня. Про це написала пресслужба ГУР.

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Дані космічної розвідки свідчать ― внаслідок вогневого ураження військового аеродрому Росії "Морозовск" 3 серпня знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Ще два російські літаки такого самого типу, ймовірно, пошкоджено уламками, адже поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів, зазначило ГУР.

Також спецпризначенці розповіли, що від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі – там повністю знищений ворожий склад авіаційного озброєння.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі, розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень, додали в ГУР.

Фото: ГУР

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