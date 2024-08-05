Сили оборони вдарили по аеродрому "Морозовськ": Росія недорахується Су-34
Головне управління розвідки Міністерства оборони підтвердило знищення російського Су-34 та складу боєкомплектів після удару по російському аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області 3 серпня. Про це написала пресслужба ГУР.
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Дані космічної розвідки свідчать ― внаслідок вогневого ураження військового аеродрому Росії "Морозовск" 3 серпня знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.
Ще два російські літаки такого самого типу, ймовірно, пошкоджено уламками, адже поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів, зазначило ГУР.
Також спецпризначенці розповіли, що від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі – там повністю знищений ворожий склад авіаційного озброєння.
Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі, розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень, додали в ГУР.
Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч проти 3 серпня Сили оборони вдарили по аеродрому "Морозовськ".
За інформацією військових, зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Співрозмовник LIGA.net повідомив, що безпілотники ГУР уразили склад пально-мастильних матеріалів у цьому регіоні.
- Це не перша атака по "Морозовську". Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром, повідомив начальник ГУР Буданов.
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