Мінстратегпром: Україна має потужності виробляти до трьох мільйонів дронів на рік

Фото: 117 ОМБр

За рік Україна може виготовляти до трьох мільйонів безпілотників різних типів, потужностей для цього вистачає. Про це під час хакатону від Brave1 Precision розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей і промисловості України Ганна Гвоздяр, передає Суспільне.

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"У нас достатньо великі виробничі спроможності, ми можемо виробити на сьогодні понад три мільйони дронів різних типів. Для цього нам потрібно фінансування", – сказала вона.

За словами посадовиці, наразі держава може покрити лише частину потреб, решту забезпечують закордонні партнери. Наприклад, Канада погодилася закупити частину українських дронів для ЗСУ.

Гвоздяр також зазначає, що для виробництва мільйонів дронів потрібні мільйони боєприпасів. За її словами, Мінстратегпром зараз працює над лінійкою дронів із боєприпасами для української армії, а питання їх уніфікації буде обговорюватися згодом.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна буде збільшувати виробництво БпЛА та артилерії – зокрема снарядів 155-мм калібру.

24 лютого 2024 року заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв заявив, що пріоритетом для України найближчими роками є власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм.

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