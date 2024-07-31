Минстратегпром: У Украины есть мощности для производства до трех миллионов дронов в год

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За год Украина может производить до трех миллионов беспилотников разных типов, мощностей для этого хватает. Об этом во время хакатона от Brave1 Precision рассказала заместитель министра по стратегическим отраслям и промышленности Украины Анна Гвоздяр, передает Суспильне.

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"У нас достаточно большие производственные способности, мы можем произвести на сегодняшний день более трех миллионов дронов разных типов. Для этого нам нужно финансирование", – сказала она.

По словам чиновника, сейчас государство может покрыть лишь часть потребностей, остальные обеспечивают зарубежные партнеры. Например, Канада согласилась закупить часть украинских дронов для ВСУ.

Гвоздяр также отмечает, что для производства миллионов дронов нужны миллионы боеприпасов. По ее словам, Минстратегпром сейчас работает над линейкой дронов с боеприпасами для украинской армии, а вопрос их унификации будет обсуждаться впоследствии.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА и артиллерии – в том числе снарядов 155-мм калибра.

24 февраля 2024 года заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергей Боев заявил, что приоритетом для Украины в ближайшие годы является собственное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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