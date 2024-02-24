Снаряды 155 мм, техника и артиллерия. В Кабмине назвали приоритеты для оборонки на годы

Боев заявил, что Украина будет производить вооружения вместе с США, Британией, Чехией, Германией и Турцией

Артиллерия ВСУ (Фото: EPA/KATERYNA KLOCHKO)

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергей Боев заявил, что приоритетом для Украины на ближайшие годы является собственное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

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По его словам, Украина уже заключила соглашение с США, Великобританией, Чехией, Германией и Турцией.

Он отметил, что договора касаются передачи технологий, ремонта и обслуживания, лицензированного и общего производства бронетехники, боеприпасов, стрелкового оружия и артиллерии.

"Все это длительный процесс, и с момента подписания соглашения до момента выпуска первого образца продукции требуется время. Наш приоритет – это производство вооружения и техники, которую поставляют партнеры, инновации и технологии. Больше всего мы заинтересованы в локализации производства снарядов 155 калибра", — сказал Боев.

Чиновник заявил, что уже есть договоренности с двумя американскими компаниям насчет общего производства боеприпасов, реализация проектов займет два-три года.

"Делать прогнозы мы не можем, поскольку потребность формирует Генштаб. Мы участвуем в наиболее технологической войне поколений, и ни одна страна мира не может своими мощностями обеспечить потребность украинской армии в противостоянии такой интенсивности", — резюмировал замминистра.

19 декабря 2023 года президент Зеленский пообещал, что Украина в 2024 году произведет миллион дронов.

Глава Минстратегпрома Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

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