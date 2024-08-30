Начштаба Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого – источники

По словам собеседника, Романа Гладкого назначили на этот пост еще несколько недель назад

Роман Гладкий (Фото: Facebook)

Начальником штаба Командования Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины был назначен Роман Гладкий. Это LIGA.net подтвердили два офицера в Силах обороны.

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"Его назначили еще несколько недель назад", – сказал один из собеседников.

Информация о назначении Гладкого появилась в сети к вечеру 29 августа. В частности, об этом сообщили аналитики DeepState и нардеп Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Гладкий, по ее словам, не имеет опыта работы с беспилотниками, был подозреваемым в государственной измене и шпионаже, его жена – обладательница российского паспорта, а дочь выступала в спортивных соревнованиях за РФ.

10 июня 2024 года Генштаб сообщил, что Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем.

26 июня президент Владимир Зеленский подписал указ №382/2024, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Сил беспилотных систем в составе ВСУ.

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