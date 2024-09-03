СБУ перевіряла начштабу Командування Сил безпілотних систем у 2020 – претензій не було

Перед самим призначенням не перевіряли – у відомстві пояснили, що це не передбачено законодавством

Роман Гладкий (Фото: Facebook військового)

Служба безпеки України не перевіряла начальника штабу Командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого перед призначенням. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі відомства. Згодом там додали: перевірка була у 2020-му щодо доступу до державної таємниці – претензій не було.

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Згідно із чинним законодавством, начальника штабу Командування Сил безпілотних систем своїм указом призначає Міністр оборони за поданням головнокомандувача ЗСУ.

Така процедура не передбачає обов'язкових додаткових перевірок чи погоджень із СБУ і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних Сил, зазначили у відповіді.

А отже, СБУ не отримувала відповідних запитів та не проводила перевірку Гладкого перед призначенням на посаду, підсумували у спецслужбі.

Після нового призначення Командування Сил безпілотних систем повідомило, що Гладкий упродовж 2018 – 2019 років пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

LIGA.net уточнила в пресслужби СБУ, чи перевіряли Гладкого у 2018-2019 роках, — там відповіли, що поки не можуть надати інших подробиць.

У 2020 році Службою безпеки України було здійснено перевірку Романа Гладкого у зв’язку з його допуском до державної таємниці. На той час обставини, передбачені пунктами 2 і 4 частини першої та частиною другою статті 23 Закону України "Про державну таємницю", які б перешкоджали наданню допуску до державної таємниці, були відсутні.

ДОПОВНЕНО. Пресслужба СБУ підтвердила LIGA.net: у 2020 році відомство перевірило Гладкого у зв’язку з його допуском до державної таємниці — і на той момент були відсутні обставини, котрі перешкоджали б допуску до держтаємниці.

Йдеться про обставини за 2 і 4 пунктами частини першої та другої статті 23 закону "Про державну таємницю":

→ сприяння громадянином діяльності іноземної держави, організації чи їх представників, що завдає шкоди інтересам нацбезпеки України, або участь у забороненій законом політпартії чи громадській організації;

→ наявність судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини або за вчинення кримінального правопорушення проти основ нацбезпеки, перебаченого статтею про колабораціонізм, не погашеної чи не знятої в установленому порядку;

→ постійне проживання за кордоном або оформлення документів на виїзд для постійного проживання за кордоном.

За перевіркою СБУ, Гладкий не підпадав під жоден із цих пунктів.

Раніше навколо призначення Гладкого виник скандал: так, нардепка Безугла заявила, що той нібито був підозрюваний у державній зраді та шпигунстві, має дружину з паспортом РФ, а його донька нібито виступала на спортивних змаганнях за Росію.

Цю ж інформацію повідомляв й OSINT-проєкт Deepstate, додаючи відповідні скриншоти.

Двоє колишніх військовослужбовців Військово-морських сил ЗСУ також не змогли підтвердити LIGA.net, що Гладкому висували підозру.

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