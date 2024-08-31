Командування Сил безпілотних систем відреагувало на скандал довкола призначення Гладкого
Командування Сил безпілотних систем Збройних Сил України відреагувало на резонанс через інформацію про призначення начальником штаба командування Романа Гладкого, який, як писала нардепка Мар’яна Безугла, нібито був підозрюваний у державній зраді та шпигунстві, має дружину з паспортом РФ, а його донька нібито виступала на спортивних змаганнях за Росію.
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Військові заявили, що Гладкий – офіцер з багаторічним досвідом, має відповідну військову освіту та значний досвід служби на керівних посадах у ЗСУ.
"За наявною інформацією, упродовж 2018 – 2019 років капітан 1 рангу Гладкий пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності", – йдеться у заяві.
У командуванні також наголосили, що Сили безпілотних систем як окремий рід військ перебувають у стадії формування та розвитку, і іноді цей процес потребує тиші, тому сподіваються на те, медіа перед поширенням будь-якої інформації будуть звертатися за офіційними коментарями.
- Інформація про призначення Гладкого з'явилася у мережі 29 серпня. Зокрема, про це повідомили аналітики DeepState та Безугла.
- 30 серпня співрозмовники LIGA.net у Силах оборони підтвердили, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого.