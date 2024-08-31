Командование Сил беспилотных систем отреагировало на скандал вокруг назначения Гладкого

В командовании Сил беспилотных систем заверили, что Гладкий имеет соответствующее образование и опыт, а также прошел необходимые проверки в СБУ

Роман Гладкий (Фото - Facebook ВМС України)

Командование Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины отреагировало на резонанс из-за информации о назначении начальником штаба командования Романа Гладкого, который, как писала нардеп Марьяна Безуглая, якобы был подозреваемым в государственной измене и шпионаже, имеет жену с паспортом РФ, а его дочь якобы выступала на спортивных состязаниях за Россию.

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Военные заявили, что Гладкий – офицер с многолетним опытом, имеет соответствующее военное образование и значительный опыт службы на руководящих должностях в ВСУ.

"По имеющейся информации, в течение 2018 – 2019 годов капитан 1 ранга Гладкий прошел все необходимые проверки Службой безопасности Украины, имеет допуск к работе с ведомостями с высокой степенью секретности", – говорится в заявлении.

В командовании также подчеркнули, что Силы беспилотных систем как отдельный род войск находятся в стадии формирования и развития, и иногда этот процесс нуждается в тишине, поэтому надеются, что медиа перед распространением любой информации будут обращаться за официальными комментариями.