СБУ не проверяла начштаба Сил беспилотных систем Гладкого перед назначением

В ведомстве пояснили, что это не предусмотрено законодательством

Роман Гладкий (Фото: Facebook военного)

Служба безопасности Украины не проверяла начальника штаба Командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого перед назначением. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ведомства.

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Согласно действующему законодательству, начальника штаба Командования Сил беспилотных систем своим указом назначает Министр обороны по представлению главнокомандующего ВСУ.

Такая процедура не предусматривает обязательных дополнительных проверок или согласований с СБУ и является внутренним кадровым решением руководства Вооруженных Сил, отметили в ответе.

Следовательно, СБУ не получала соответствующих запросов и не проводила проверку Гладкого перед назначением на должность, подытожили в спецслужбе.

После нового назначения Командование Сил беспилотных систем сообщило, что Гладкий на протяжении 2018 – 2019 годов прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с высокой степенью секретности.

LIGA.net уточнила у пресс-службы СБУ, проверяли ли Гладкого в 2018-2019 годах, — там ответили, что пока не могут предоставить других подробностей.

Ранее вокруг назначения Гладкого возник скандал: так, нардеп Безуглая заявила, что тот якобы был подозреваемым в государственной измене и шпионаже, у него жена с паспортом РФ, а его дочь якобы выступала на спортивных соревнованиях за Россию.

Эту же информацию сообщал и OSINT-проект Deepstate, добавляя соответствующие скриншоты.

Два бывших военнослужащих Военно-морских сил ВСУ также не смогли подтвердить LIGA.net, что Гладкому выдвигали подозрение.

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