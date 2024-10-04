Бійці Сил безпілотних систем ЗСУ знищили російську понтонну переправу на Луганському напрямку. Про це повідомило командування цього роду військ.

Через цю переправу росіяни постачали підкріплення та боєприпаси, зауважили військові.

Бойову роботу виконали оператори 412 окремого батальйону безпілотних систем NEMESIS.

На відео зафільмовано скид з дрона: безпілотник встигає відлетіти – і після цього стається вибух.