Сили безпілотних систем ЗСУ знищили переправу, якою росіяни перекидали підкріплення та БК – відео
Бійці Сил безпілотних систем ЗСУ знищили російську понтонну переправу на Луганському напрямку. Про це повідомило командування цього роду військ.
Через цю переправу росіяни постачали підкріплення та боєприпаси, зауважили військові.
Бойову роботу виконали оператори 412 окремого батальйону безпілотних систем NEMESIS.
На відео зафільмовано скид з дрона: безпілотник встигає відлетіти – і після цього стається вибух.
- 16 серпня тодішній командувач Повітряних сил повідомив, що українські льотчики змогли знищити один із російських мостів на Курському напрямку.
- 20 серпня командувач ПС показав відео удару по підземному пункту управління росіян у Курській області керованою авіабомбою AASM Hammer.
- 21 серпня Сили спецоперацій ЗСУ показали ураження російських понтонних переправ на Курщині.