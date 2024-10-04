Украинские бойцы из сил беспилотных систем ВСУ уничтожили российскую понтонную переправу на Луганском направлении. Об этом сообщило командование этого рода войск.

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Через эту переправу россияне снабжали подкрепления и боеприпасы, заметили военные.

Боевую работу проделали операторы 412-го отдельного батальона беспилотных систем NEMESIS.

На видео снят сброс с дрона: беспилотник успевает улететь – и после этого происходит взрыв.