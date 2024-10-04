ВСУ уничтожили переправу, которой РФ перебрасывала подкрепление и БК – видео
Украинские бойцы из сил беспилотных систем ВСУ уничтожили российскую понтонную переправу на Луганском направлении. Об этом сообщило командование этого рода войск.
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Через эту переправу россияне снабжали подкрепления и боеприпасы, заметили военные.
Боевую работу проделали операторы 412-го отдельного батальона беспилотных систем NEMESIS.
На видео снят сброс с дрона: беспилотник успевает улететь – и после этого происходит взрыв.
- 16 августа тогдашний командующий Воздушными силами сообщил, что украинские летчики смогли уничтожить один из российских мостов на Курском направлении.
- 20 августа командующий ПС показал видео удара по подземному пункту управления россиян в Курской области управляемой авиабомбой AASM Hammer.
- 21 августа Силы спецопераций ВСУ показали поражение российских понтонных переправ на Курщине.