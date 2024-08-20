Авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины ежедневно наносит удары по объектам россиян на Курском направлении. Об этом сообщил командующий ПС ВСУ Николай Олещук и обнародовал видео боевой работы.

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По его словам, на обнародованных кадрах украинский истребитель наносит удар по подземному пункту управления управляемой авиабомбой AASM Hammer. На видео видно, как после атаки начались пожары.

19 августа командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк показал боевую работу украинских военных в Курской области.

На видео, опубликованном командующим Сухопутными войсками, можно увидеть применение ВСУ тяжелой техники против оккупантов. Кроме того, на кадрах, снятых с беспилотника, зафиксирована группа российских военнопленных, двигающихся в сопровождении.

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