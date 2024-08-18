Курская область – ССО показали трофейную противотанковую пушку и флаг россиян: фото
Бойцы Сил специальных операций "затрофеили" российскую противотанковую пушку в Курской области. Соответствующее фото опубликовали ССО.
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На фото бойцы 8-го полка Сил спецопераций в Курской области.
Они позируют рядом с трофейной противотанковой пушкой россиян МТ-12 "Рапира".
Также один из защитников держит триколор, а два его побратима развернули перевернутый флаг Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ.
МТ-12 "Рапира" – советская буксированная противотанковая пушка калибра 100 мм, изготавливаемая с 1970-х. Такие есть и на вооружении Украины.
Заявленная максимальная дальность: 3000 м бронебойным подкалиберным снарядом, 5955 м кумулятивным снарядом и 8200 м обломочно-фугасным снарядом.
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- Утром 18 августа командующий Воздушными силами ВСУ сообщил, что защитники уничтожили еще один мост на Курском направлении.
- В Курской области украинские десантники из 80 бригады затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" – россияне бросили его без боя.
- Также десантники применили огнеметные системы "Сівалка-ВМ8" для поражения российских военных и техники.
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