В Курской области РФ украинские десантники из 80-й бригады применили огнеметные системы "Сівалка-ВМ8" для поражения российских военных и техники. Соответствующую запись опубликовало командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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На видео показана боевая работа одного из подразделений радиационной, химической и биологической защиты сил поддержки, которые в составе 80-й Галицкой бригады ДШВ ведут активные боевые действия в Курской области.

Снято, как украинскими системами "Сівалка-ВМ8" с помощью термобарических ракет С-8 наносится поражение по живой силе и военной технике РФ, поясняют в сообщении.

Командование ДШВ пишет: "Потери у россиян немалые. Продолжение следует...".

"Сівалка-ВМ8" – украинская огнеметная система, которая отстреливает неуправляемые авиаракеты С-8. По разным данным, может запускать 12-16 таких ракет. Максимальная дальность стрельбы ориентировочно составляет пять км.

Утром 18 августа командующий Воздушными силами ВСУ сообщил, что защитники уничтожили еще один мост на Курском направлении.

В Курской области бойцы 80 бригады затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" – россияне бросили его без боя.



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