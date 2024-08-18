Украинские десантники во время операции в Курской области затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" – россияне бросили его без боя. Об этом рассказала 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.

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Десантники поделились – танк стал их трофеем во время рейда в Курской области.

При этом россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя его до технической неисправности.

"Десантники 80-ки быстро оценили и освоили "аналоговетную" технику, отремонтировали, завели и теперь машина войны, будет уничтожать своих создателей на стороне Украины", – подписали видео военные.

В июле военные уничтожили такой танк России и акцентировали, что стоимость такого танка составляет $4,5 млн, а также отметили, что враг за семь лет смог собрать всего 100 танков такого типа.

СПРАВКА. Т-90М "Прорыв" – глубокая модернизация российского ОБТ Т-90, взятая на вооружение в 2020 году. В танке установлена новая башня, оснащенная системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена. Т-90М "Прорыв" – глубокая модернизация российского ОБТ Т-90, взятая на вооружение в 2020 году. В танке установлена новая башня, оснащенная системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.

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