Украинские десантники затрофеили новейший танк России Т-90М в Курской области – видео
Украинские десантники во время операции в Курской области затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" – россияне бросили его без боя. Об этом рассказала 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.
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Десантники поделились – танк стал их трофеем во время рейда в Курской области.
При этом россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя его до технической неисправности.
"Десантники 80-ки быстро оценили и освоили "аналоговетную" технику, отремонтировали, завели и теперь машина войны, будет уничтожать своих создателей на стороне Украины", – подписали видео военные.
В июле военные уничтожили такой танк России и акцентировали, что стоимость такого танка составляет $4,5 млн, а также отметили, что враг за семь лет смог собрать всего 100 танков такого типа.
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- Украинская операция в Курской области началась 6 августа , почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение .
- 13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина .
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