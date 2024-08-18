"Главные бои разворачиваются в РФ". Лоуренс Фридман объяснил потенциал Курской операции

Выстрел из ПТРК Milan (Фото: 33-я ОМБр)

Ключевой риск Курской операции для ВСУ – перенапряжение сил, которых может оказаться мало на Донбассе, чтобы справиться с российским наступлением. Но потенциал, который она открывает для Украины, – колоссальный. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал почётный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона, сэр Лоуренс Фридман.

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Украинские генералы отлично понимают все риски, отметил он. Так же, как и огромный потенциал переноса динамических боевых действий на территорию России. "Это создает большие проблемы для россиян, которые оказались не готовы защищать свою землю", – сказал почетный профессор.

"Все силы россияне бросили, чтобы атаковать Украину. Если ВСУ смогут продолжить работу на Курщине, то неизбежно отвлекут российские силы из Донбасса. Это стыд для России, которые захватывают чужие территории, но не могут защитить свои", – подчеркнул Фридман.

Трудно сейчас говорить, что будет на Донбассе или в Курской области. Важно, что сейчас главные бои разворачиваются не в Украине, а в России, подчеркнул он.

Эта операция хорошо влияет на украинскую мораль после тяжелого для страны года. "Так же она бьет по российской. Москва выглядит глупо. Будто затрещала по швам, и не знает, что делать", – добавил Фридман.

К тому же эта операция помогла Украине пополнить обменный фонд и полностью нивелировать российский нарратив о мире. "Если говорить о новых территориальных реалиях, это включает российские земли, захваченные ВСУ, если Украина сможет их удержать. Это важное изменение нарратива", – резюмировал почетный профессор.