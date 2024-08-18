"Головні бої розгортаються в Росії". Лоуренс Фрідман розповів про потенціал Курської операції

Постріл із ПТРК Milan (Фото: 33-я ОМБр)

Ключовий ризик Курської операції для ЗСУ – перенапруження сил, яких може виявитися замало на Донбасі, щоб впоратися з російським наступом. Але потенціал, який вона відкриває для України – колосальний. Про це в коментарі LIGA.net розповів почесний професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона, сер Лоуренс Фрідман.

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Українські генерали чудово розуміють всі ризики, зазначив він. Так само, як і величезний потенціал перенесення динамічних бойових дій на територію Росії. "Це створює великі проблеми для росіян, які виявилися не готові захищати власну землю", – сказав почесний професор.

"Усі сили росіяни кинули, щоб атакувати Україну. Якщо ЗСУ зможуть продовжити роботу на Курщині, то неминуче відтягнуть російські сили з Донбасу. Це сором для Росії, що захоплюють чужі території, але не можуть захистити свої", – наголосив Фрідман.

Важко зараз говорити, що буде на Донбасі чи Курщині. Важливо, що зараз головні бої розгортаються не в Україні, а в Росії, підкреслив він.

Ця операція добре впливає на українську мораль після важкого для країни року. "Так само вона б’є по російській. Москва виглядає по-дурному. Ніби затріщала по швах, і не знає, що робити", – додав Фрідман.

До того ж, ця операція допомогла Україні поповнити обмінний фонд та повністю нівельовати російський наратив про мир. "Якщо говорити про нові територіальні реалії, це включає російські землі, захоплені ЗСУ, якщо Україна зможете їх втримати. Це – важлива зміна наративу", – резюмував почесний професор.