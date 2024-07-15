В России таких 100. Силы обороны уничтожили танк "Прорыв" за $4,5 млн – видео
Силы обороны уничтожили дорогой российский танк Т-90М "Прорыв". Об этом рассказали бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев и опубликовали соответствующее видео.
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Военные акцентировали, что стоимость такого танка составляет $4,5 млн.
В Силах обороны отметили: враг за семь лет смог собрать всего 100 танков такого типа.
"А горят они пять минут," – добавили военные.
СПРАВКАТ-90М "Прорыв" – глубокая модернизация российского ОБТ Т-90, принятая на вооружение в 2020 году. В танке установлена новая башня, оснащенная системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.
- 25 мая Силам обороны удалось уничтожить российский танк Т-90М "Прорыв".
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