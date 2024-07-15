Силы обороны уничтожили дорогой российский танк Т-90М "Прорыв". Об этом рассказали бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев и опубликовали соответствующее видео.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Военные акцентировали, что стоимость такого танка составляет $4,5 млн.

В Силах обороны отметили: враг за семь лет смог собрать всего 100 танков такого типа.

"А горят они пять минут," – добавили военные.

СПРАВКА Т-90М "Прорыв" – глубокая модернизация российского ОБТ Т-90, принятая на вооружение в 2020 году. В танке установлена новая башня, оснащенная системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена. Т-90М "Прорыв" – глубокая модернизация российского ОБТ Т-90, принятая на вооружение в 2020 году. В танке установлена новая башня, оснащенная системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.

Уничтоженный Т-90 России на выставке в Праге (Фото: EPA)

25 мая Силам обороны удалось уничтожить российский танк Т-90М "Прорыв".

Читайте также: За время войны СБУ уничтожила более 1000 российских танков – видео