У Росії таких 100. Сили оборони знищили танк "Прорив" за $4,5 млн – відео
Сили оборони знищили дорогий російський танк Т-90М "Прорив". Про це розповіли бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та опублікували відповідне відео.
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Військові акцентували, що вартість такого танка становить $4,5 млн.
У Силах оборони наголосили: ворог за сім років зміг зібрати лише 100 танків такого типу.
"А горять вони п'ять хвилин," – додали військові.
ДОВІДКАТ-90М "Прорив" – глибока модернізація російського ОБТ Т-90, взята на озброєння у 2020 році. У танку встановлено нову вежу, оснащену системою управління вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керувальною системою тактичної ланки.
- 25 травня Силам оборони вдалося знищити російський танк Т-90М "Прорив".
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