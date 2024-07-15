Сили оборони знищили дорогий російський танк Т-90М "Прорив". Про це розповіли бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та опублікували відповідне відео.

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Військові акцентували, що вартість такого танка становить $4,5 млн.

У Силах оборони наголосили: ворог за сім років зміг зібрати лише 100 танків такого типу.

"А горять вони п'ять хвилин," – додали військові.

ДОВІДКА Т-90М "Прорив" – глибока модернізація російського ОБТ Т-90, взята на озброєння у 2020 році. У танку встановлено нову вежу, оснащену системою управління вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керувальною системою тактичної ланки. Т-90М "Прорив" – глибока модернізація російського ОБТ Т-90, взята на озброєння у 2020 році. У танку встановлено нову вежу, оснащену системою управління вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керувальною системою тактичної ланки.

Знищений Т-90 Росії на виставці у Празі (Фото: EPA)

25 травня Силам оборони вдалося знищити російський танк Т-90М "Прорив".

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