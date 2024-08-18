Українські десантники під час операції у Курській області затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорив" – росіяни кинули його без бою. Про це розповіла 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада.

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Десантники поділилися – танк став їх трофеєм під час рейду у Курській області.

Росіяни в паніці залишили бойову машину без бою, попередньо довівши його до технічної несправності.

"Десантники 80-ки швидко оцінили та освоїли "аналоговнєтну" техніку, відремонтували, завели... й тепер машина війни нищитиме своїх творців на боці України", – підписали відео військові.

У липні військові знищили такий танк Росії та акцентували, що вартість такого танка становить $4,5 млн, а також зауважили, що ворог за сім років зміг зібрати лише 100 танків такого типу.

ДОВІДКА. Т-90М "Прорив" – глибока модернізація російського ОБТ Т-90, взята на озброєння у 2020 році. У танку встановлено нову вежу, оснащену системою управління вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керувальною системою тактичної ланки. Т-90М "Прорив" – глибока модернізація російського ОБТ Т-90, взята на озброєння у 2020 році. У танку встановлено нову вежу, оснащену системою управління вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керувальною системою тактичної ланки.

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