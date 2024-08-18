Українські десантники затрофеїли новітній танк Росії Т-90М у Курській області – відео
Українські десантники під час операції у Курській області затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорив" – росіяни кинули його без бою. Про це розповіла 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Десантники поділилися – танк став їх трофеєм під час рейду у Курській області.
Росіяни в паніці залишили бойову машину без бою, попередньо довівши його до технічної несправності.
"Десантники 80-ки швидко оцінили та освоїли "аналоговнєтну" техніку, відремонтували, завели... й тепер машина війни нищитиме своїх творців на боці України", – підписали відео військові.
У липні військові знищили такий танк Росії та акцентували, що вартість такого танка становить $4,5 млн, а також зауважили, що ворог за сім років зміг зібрати лише 100 танків такого типу.
Читайте також: ЗСУ стирають "червоні лінії" Кремля. Головні ризики і перспективи боїв у Курській області
- Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- 13 серпня президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна.
Читайте також: "Головні бої розгортаються в Росії". Лоуренс Фрідман розповів про потенціал Курської операції