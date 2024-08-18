Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили еще один мост на Курском направлении. Об этом сообщил командующий ПС Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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"Курское направление. Минус еще один мост!", – написал он.

Олещук подчеркнул, что авиация Воздушных сил точными ударами с воздуха продолжает лишать Россию логистических способностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий.

16 августа Олещук сообщал, что украинские летчики смогли уничтожить один из российских мостов на том направлении.

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Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.

15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.

15 августа глава СБУ Василий Малюк рассказал, что во время операции в Курской области спецназовцы Службы безопасности Украины взяли в плен 102 россиян, среди которых есть офицеры и представители подразделения "Ахмат". Сначала пленные дадут показания и пройдут соответствующие процедуры – и после этого с Россией будут идти переговоры об их обмене.

16 августа Сырский сообщил, что ВСУ продвинулись в Курской области еще на один-три километра. 17 августа Зеленский заявил, что плацдарм присутствия ВСУ в Курской области становится сильнее.

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