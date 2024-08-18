Повітряні сили Збройних Сил України знищили ще один міст на Курському напрямку. Про це повідомив командувач ПС Збройних Сил України Микола Олещук.

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"Курський напрямок. Мінус ще один міст!", – написав він.

Олещук наголосив, що авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти Росію логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій.

16 серпня Олещук повідомляв, що українські льотчики змогли знищити один із російських мостів на тому напрямку.

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Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.

15 серпня Україна створила першу військову комендатуру в Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.

15 серпня голова СБУ Василь Малюк розповів, що під час операції в Курській області спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 росіян, серед яких є офіцери та представники підрозділу "Ахмат". Спочатку полонені нададуть свідчення й пройдуть відповідні процедури – і після цього з Росією будуть йти перемовини про їхній обмін.

16 серпня Сирський повідомив, що ЗСУ просунулися в Курській області ще на один-три кілометри. 17 серпня Зеленський заявив, що плацдарм присутності ЗСУ в Курській області стає сильнішим.

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