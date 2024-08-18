В'язниця в Сумах прийняла понад 300 військовополонених із Курської області – NYT

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада

Російські військовополонені, які були захоплені українською армією в Курській області, в пункті тимчасового тримання у Сумській області (Фото: EPA/STR)

Через Сумську в'язницю пройшли 320 російських військовополонених з Курської області, за словами очільника виправного закладу, 80% із них – призовники. Про це розповіли журналісти New York Times після того, як відвідали в'язницю.

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Журналісти розповіли – під час їхнього візиту 16 серпня там перебував 71 військовополонений.

Після роботи з полоненими їх відправляють на захід, далі від бойових дій, також росіян утримують у підвальних камерах, щоб захистити від можливих авіаударів, зазначили вони із посиланням на слова українських військових.

Журналісти видання розповіли, що у деяких полонених росіян були осколкові або вогнепальні поранення.

Росіяни поспілкувалися із представниками видання та розповіли, що їх розташували у складі взводів, близько 30 людей, у бетонних або земляних укріпленнях, на відстані близько 1,6 км один від одного вздовж кордону. Там вони зіткнулися з раптовим нападом і швидко припинили бій.

Російські військовополонені, які були захоплені українською армією в Курській області, в пункті тимчасового тримання у Сумській області (Фото: EPA/STR)

21-річний Ігор розповідав, що українська артилерія посилилася за кілька днів до початку операції. Він стверджує, що попри доповіді, командири не відреагували й після початку атаки з його групи, до якої входили 12 людей, вижили п'ятеро.

Ще один 21-річний росіянин Дмитро з регіону Комі сказав, що їхні радіостанції перестали працювати в день нападу. Вони не отримали наказів, однак спробували невдало відступити й тоді потрапили в полон.

Раніше співрозмовник LIGA.net у СБУ повідомив, що спецпризначенці відомства взяли в полон 102 російських військових у Курській області, що є наймасовішим взяттям ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Також він надав фото полонених загарбників.

15 серпня голова СБУ Василь Малюк розповів, що під час операції в Курській області спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 росіян, серед яких є офіцери та представники підрозділу "Ахмат". Спочатку полонені нададуть свідчення й пройдуть відповідні процедури – і після цього з Росією будуть йти перемовини про їхній обмін.

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