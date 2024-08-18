Тюрьма в Сумах приняла более 300 военнопленных из Курской области – NYT

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти

Российские военнопленные, захваченные украинской армией в Курской области, в пункте временного содержания в Сумской области (Фото: EPA/STR)

Через Сумскую тюрьму прошли 320 российских военнопленных из Курской области, по словам главы исправительного заведения 80% из них – призывники. Об этом рассказали журналисты New York Times после посещения тюрьмы.

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Журналисты рассказали – во время их визита 16 августа там находился 71 военнопленный.

После работы с пленными, их отправляют на запад, дальше боевых действий, также россиян удерживают в подвальных камерах, чтобы защитить от возможных авиаударов, отметили они со ссылкой на слова украинских военных.

Журналисты издания рассказали, что у некоторых пленных россиян были осколочные или огнестрельные ранения.

Россияне пообщались с представителями издания и рассказали, что их разместили в составе взводов, около 30 человек, в бетонных или земляных укреплениях, на расстоянии около 1,6 км друг от друга вдоль границы. Там они столкнулись с внезапным нападением и быстро прекратили сражение.

Российские военнопленные, захваченные украинской армией в Курской области, в пункте временного содержания в Сумской области (Фото: EPA/STR)

21-летний Игорь рассказывал, что украинская артиллерия усилилась за несколько дней до начала операции. Он утверждает, что, несмотря на доклад, командиры не отреагировали и после начала атаки из его группы, в которую входили 12 человек, выжили пятеро.

Еще один 21-летний россиянин Дмитрий из региона Коми сказал, что их радиостанции перестали работать в день нападения. Они не получили приказов, но попытались неудачно отступить и тогда попали в плен.

Ранее собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что спецназовцы ведомства взяли в плен 102 российских военных в Курской области, что является самым массовым взятием врага в плен, которое удалось провести за один раз. Также он предоставил фото пленных захватчиков .

15 августа глава СБУ Василий Малюк рассказал, что во время операции в Курской области спецназовцы Службы безопасности Украины взяли в плен 102 россиян, среди которых есть офицеры и представители подразделения "Ахмат". Сначала пленные предоставят показания и пройдут соответствующие процедуры – и после этого с Россией будут идти переговоры об их обмене.

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