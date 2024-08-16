В Курской области ВСУ продвинулись еще на один-три километра – Сырский

Сырский доложил Зеленскому о том, что украинские силы продолжают пополнять обменный фонд

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

Вооруженные Силы Украины продвигаются на некоторых направлениях в Курской области России. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в докладе президенту Владимиру Зеленскому.

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По словам главкома, войска наступательной группировки продолжают ведение боев.

"Имеем продвижение на некоторых направлениях на расстояние от одного до трех километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта также продолжаются бои, в целом ситуация контролируемая", — сказал Сырский.

Он также доложил Зеленскому, что украинские силы продолжают пополнять обменный фонд.

"Продолжаем пополнять, сейчас идут бои в районе Малой Локни, я надеюсь, там будет взято много пленных", — подчеркнул Сырский.

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