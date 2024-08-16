В Курской области ВСУ продвинулись еще на один-три километра – Сырский
Вооруженные Силы Украины продвигаются на некоторых направлениях в Курской области России. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в докладе президенту Владимиру Зеленскому.
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По словам главкома, войска наступательной группировки продолжают ведение боев.
"Имеем продвижение на некоторых направлениях на расстояние от одного до трех километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта также продолжаются бои, в целом ситуация контролируемая", — сказал Сырский.
Он также доложил Зеленскому, что украинские силы продолжают пополнять обменный фонд.
"Продолжаем пополнять, сейчас идут бои в районе Малой Локни, я надеюсь, там будет взято много пленных", — подчеркнул Сырский.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- 13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.
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