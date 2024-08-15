Україна створила на Курщині першу військову комендатуру та призначила її керівника
У Суджі Курської області Україна створила військову комендатуру. Про це президенту Володимиру Зеленському на засіданні Ставки повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
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За його словами, на території Курської області завершено пошук та знищення противника у Суджі та трьох інших населених пунктах.
"Для дотримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру. Призначено її керівника – генерал-майора Москальова", – заявив Сирський.
Головком додав, що на окремих напрямках Сили оборони просунулись на відстань від 500 м до 1,5 км вглиб території ворога.
"Загалом від початку операції на території Курської області наші війська з боями просунулися на 35 км. Взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населених пункти. Ситуація контрольована", – підсумував він.
- 6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.
- 12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.
- Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.
- Зеленський у середу, 14 серпня, провів нараду щодо Курської області: на ній обговорили низку ключових питань, зокрема створення військових комендатур на Курщині.
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