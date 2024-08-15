Україна створила на Курщині першу військову комендатуру та призначила її керівника

Перша військова комендатура була створена у Суджі Курської області

Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

У Суджі Курської області Україна створила військову комендатуру. Про це президенту Володимиру Зеленському на засіданні Ставки повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За його словами, на території Курської області завершено пошук та знищення противника у Суджі та трьох інших населених пунктах.

"Для дотримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру. Призначено її керівника – генерал-майора Москальова", – заявив Сирський.

Головком додав, що на окремих напрямках Сили оборони просунулись на відстань від 500 м до 1,5 км вглиб території ворога.

"Загалом від початку операції на території Курської області наші війська з боями просунулися на 35 км. Взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населених пункти. Ситуація контрольована", – підсумував він.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

Зеленський у середу, 14 серпня, провів нараду щодо Курської області: на ній обговорили низку ключових питань, зокрема створення військових комендатур на Курщині.

Читайте також: Комунікація ЗСУ та гумдопомога: Лубінець пояснив, навіщо військові комендатури на Курщині