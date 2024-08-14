Зеленський провів нараду щодо Курської області. Говорили про створення військових комендатур

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський у середу, 14 серпня, провів нараду щодо Курської області: на ній обговорили низку ключових питань. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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"Нарада щодо ситуації в Курській області. Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур", – написав він.

Президент акцентував, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території.

Він наголосив: Сили оборони суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права.

Від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців, повідомив під час ранкової доповіді президенту Володимиру Зеленському головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Скриншот: Deepstate

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

13 серпня Сирський повідомив, що Україна контролює понад 70 населених пунктів у Курській області.

Зеленський заявив, що у Курській області здалися в полон сотні російський військових.

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