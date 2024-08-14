Комунікація ЗСУ та гумдопомога: Лубінець пояснив, навіщо військові комендатури на Курщині

З’являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України, наголосив омбудсман

Дмитро Лубінець (Фото: Офіс омбудсмана)

Україна може створити військові комендатури на території Курської області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, питання створення військових комендатур на Курщині обговорювалося з метою забезпечення координації серед військових частин, які знаходяться у регіоні.

Інша мета полягає у тому, щоб українські бійці могли добровільно надавати гуманітарну допомогу місцевому населенню.

"З’являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права", – додав омбудсман.

Президент Володимир Зеленський у середу, 14 серпня, провів нараду щодо Курської області: на ній обговорили низку ключових питань, зокрема створення військових комендатур на Курщині.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

Від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців, повідомив під час ранкової доповіді президенту Володимиру Зеленському головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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