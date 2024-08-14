Зеленський – про Курську область: Стратегічної мети досягаємо

Президент заявив, що просуванням у Курській області Україна досягає стратегічної мети та поповнює обмінний фонд

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що Україна досягає стратегічної мети, просуваючись у Курській області.

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"Хороше є сьогодні просування в Курській області – стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави", – заявив він.

Зеленський провів нараду з прем'єром, віцепрем’єром, міністром внутрішніх справ, а також уповноваженим Верховної Ради з прав людини щодо підтримки дій українських військових у Курській області.

"Важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені", – додав він.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

Від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців, повідомив під час ранкової доповіді президенту Володимиру Зеленському головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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