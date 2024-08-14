Зеленский – о Курской области: Стратегической цели достигаем
Президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что Украина достигает стратегической цели, продвигаясь в Курской области.
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"Хорошее сегодня продвижение в Курской области – стратегической цели нашей достигаем. Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства", – заявил он.
Зеленский провел совещание с премьером, вице-премьером, министром внутренних дел, а также уполномоченным Верховной Рады по правам человека по поддержке действий украинских военных в Курской области.
"Важно, что Украина воюет по правилам, и гуманитарные потребности, имеющиеся на той территории, должны быть обеспечены", – добавил он.
- 6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.
- 12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.
- В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.
- С начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих, сообщил во время утреннего доклада президенту Владимиру Зеленскому главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
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