24 ОМБр: Несмотря на наступление на Курскую область, ситуация в Часовом Яру – тяжелая

Часов Яр (Фото: 24 ОМБр)

С началом операции украинских военных на Курском направлении ситуация в Часовом Яру не изменилась. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак.

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Он рассказал, что посетил один из батальонов в своей зоне ответственности, который находится непосредственно на передовой. После запроса об изменениях с начала Курской операции ему ответили, что ситуация осталась такой же, как и раньше. Он отметил, что и соседние подразделения испытывают подобную ситуацию.

Петричук отметил, что оккупанты не испытывают значительных проблем с пехотными силами на передовой. Украинские военные наблюдают постоянные ротации среди российских военных, но существенные изменения в численности контингента не зафиксированы, пояснил он.

Часов Яр (Фото: 24 ОМБр)

Ежедневно продолжаются стрелковые бои с ранеными и погибшими, ночью активность снижается из-за увеличения количества ночных дронов, усложняющих какие-либо действия на фронте, рассказал Петричук. Ночь преимущественно тише, когда проводятся ротации, эвакуация и снабжение.

С пяти до одиннадцати утра активно работают артиллерия и FPV-дроны. После этого следует относительное затишье, во время которого продолжается плановая работа артиллерии, контрбатарейная борьба, выявление и уничтожение вражеских установок и операторов БпЛА. Также проводятся операции по уничтожению обнаруженных подразделений и тайников врага.

Часов Яр (Фото: 24 ОМБр)

Представитель пресс-службы отметил, что ситуация на их направлении более спокойная, чем на Торецком, где количество обстрелов выше. Логистика врага усложнена благодаря наличию канала, что облегчает ситуацию для украинских военных.

Военные призывают гражданских уехать из города, который продолжает обстреливаться и фактически разрушен. Гражданские, занимающие оставленные укрытия, мешают работе военных, акцентировал Петричук.

Часов Яр (Фото: 24 ОМБр)

4 июля 2024 Силы обороны отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру с целью сохранения собственной жизни и здоровья.

14 августа на Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра и Андреевки, сообщили в строительстве Генштаба ВСУ. Два боестолкновения продолжаются.

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