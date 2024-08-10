18 Славянская бригада Национальной гвардии показала, как выглядит сейчас Часов Яр Донецкой области, разрушенный из-за российской агрессии. Ответное видео опубликовала Нацгвардия.

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"Так сегодня выглядит Часов Яр, город близ Славянска. Город, который уже год, после большой обороны Бахмута, враги уничтожают дотла... Каждое здание в "Часике", как говорят на него наши военные – доказательство бесчеловечной сущности врага. Каждое окно – чья-то разрушенная жизнь", – пишет НГУ.

Видео снято с дрона. На кадрах видны изуродованные жилые кварталы и разрушенный Борисо-Глебский храм, принадлежавший к УПЦ Московского патриархата.

Религиозное здание находится в микрорайоне "Канал", контролируемом оккупантами.

Представитель группировки Хортица Назар Волошин сообщал, что содержать эту часть города было нецелесообразно, поскольку это угрожало жизни и здоровью защитников – их позиции были разрушены. По его словам, только во время штурма одного микрорайона в Часовом Яру россияне потеряли 5000 захватчиков.

Микрорайон

Часов Яр – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)

7 августа бойцы Сил специальных операций опубликовали яркие кадры уничтожения российской техники в районе Часового Яра: попали, в частности, по вражескому бронеавтомобилю "Тигр".

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