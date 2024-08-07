Бойцы Сил специальных операций опубликовали яркие кадры уничтожения российской техники в районе Часова Яра: попали, в частности, по вражескому бронеавтомобилю "Тигр". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.

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Оператор ССО "Якут" рассказал, что кроме "Тигра" Силам обороны удалось "поймать" пушку.

"Если уж эту войну окрестили войной дронов и артиллерии, то свою часть с "птичками" мы выполняем идеально", – добавил он.

21 июля ВСУ сообщили, что в российских ДРГ под Часовым Яром и Торецком зафиксировали женщин.

По состоянию на утро 7 августа Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что за прошедшие сутки на Краматорском направлении шло 10 боев, в частности, в районах Часова Яра и Ивановского.

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