Бійці Сил спеціальних операцій опублікували яскраві кадри знищення російської техніки у районі Часового Яру: поцілили, зокрема, по ворожому бронеавтомобілю "Тигр". Відповідне відео опублікувала пресслужба ССО.

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Оператор ССО "Якут" розповів, що окрім "Тигра" Силам оборони вдалося "вполювати" гармату.

"Якщо вже цю війну охрестили війною дронів та артилерії, то свою частину з "пташками" ми виконуємо ідеально", – додав він.

21 липня ЗСУ повідомили, що у російських ДРГ під Часовим Яром і Торецьком зафіксували жінок.

Станом на ранок 7 серпня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що за минулу добу на Краматорському напрямку точилося 10 боїв, зокрема в районах Часового Яру та Іванівського.

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