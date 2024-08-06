За тиждень 79 відбитих штурмів під вибухи 118 КАБів: 32 ОМБр показала світлини з Торецька

Лише за минулий тиждень, за даними бригади, ворог вдарив по Торецьку 1402 FPV-дронами

Торецьк (Фото: Telegram 32 ОМБр)

Бійці 32 окремої механізованої бригади впродовж тижня відбили поблизу Торецька 79 ворожих штурмів, проти Сил оборони 1883 рази Росія застосовувала артилерію та скиди з дронів. Про це повідомила пресслужба бригади, а також опублікувала світлини, як виглядає зруйноване Росією місто зараз.

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"У передмістях Торецька точаться бої. Ворог володіє кількісною перевагою в живій силі й техніці, але ми на своїй землі й даємо відсіч окупанту", – зазначили у бригаді.

Торецьк (Фото: Telegram 32 ОМБр)

За даними військових, впродовж останніх семи днів Росія скинула на місто 118 керованих авіабомб, які руйнують багатоповерхівки та залишають у декількашаровому асфальтному покритті метрові вирви.

Більшість тих, хто живе у багатоповерхівках, перебралися у підвали, однак є й такі місцеві, що "стережуть свої квартири до кінця", розповіли у бригаді.

Торецьк (Фото: Telegram 32 ОМБр)

Сили оборони зауважують: загони Державної служби із надзвичайних ситуацій не можуть дістатися до Торецька, адже дороги прострілюються російською артилерією, а також – висока активність дронів-камікадзе.

Лише за минулий тиждень, зазначили у бригаді, ворог вдарив по Торецьку 1402 FPV-дронами.

Торецьк (Фото: Telegram 32 ОМБр)

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 6 серпня було відомо, що за минулу добу на Торецькому напрямку, за підтримки авіації, Росія здійснила 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

Мапа: Deepstate

11 липня у ЗСУ розповіли про бої за Торецьк – наміром РФ є захопити населений пункт і звідти вести бойові дії в бік Часового Яру, тому що вломитися туди "в лоб" окупантам не вдалося.

21 липня ЗСУ повідомили, що у російських ДРГ під Часовим Яром та Торецьком зафіксували жінок.

29 липня росіяни обстріляли Торецьк, в результаті чого загинули троє цивільних.

1 серпня бійці Сил спецоперацій зупинили прорив російських окупантів до одного з населених пунктів на Торецькому напрямку.

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