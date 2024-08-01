Бійці Сил спецоперацій зупинили прорив російських окупантів до одного із населених пунктів на Торецькому напрямку. Пресслужба ССО опублікувала відео боїв.

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Прорив військ РФ зупинили групи восьмого полку спеціального призначення ССО.

Торецький напрямок є одним із найскладніших на фронті. У зведенні Генштабу, опублікованому о 16:00 1 серпня, повідомлялось, що протягом доби на Торецькому напрямку відбулося 12 штурмів у районах Північного та Нью-Йорка, де противник і зараз атакує. Також окупанти отримали відсіч біля Залізного і Торецька.

Проте найбільша активність ворога – на Покровському напрямку.

11 липня у ЗСУ розповіли про бої за Торецьк – наміром РФ є захопити населений пункт і звідти вести бойові дії в бік Часового Яру, тому що вломитися туди "в лоб" окупантам не вдалося.

21 липня ЗСУ повідомили, що у російських ДРГ під Часовим Яром та Торецьком зафіксували жінок.

29 липня росіяни обстріляли Торецьк, в результаті чого загинули троє цивільних.

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