Росія вкрила вогнем Торецьк і вбила трьох осіб. Це один із найгарячіших напрямків фронту

На Торецькому напрямку Росія здійснює десятки штурмів щодня. 29 липня від ворожого вогню загинули троє цивільних

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Зранку 29 липня росіяни обстріляли Торецьк Донецької області, в результаті чого загинули три людини. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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"Щонайменше три людини загинули та три поранені – такі попередні наслідки обстрілів Торецька", – написав він.

Один із поранених перебуває у важкому стані.

Крім того, повідомив глава ОВА, одна людина загинула у Гродівці.

Він закликав місцевих не наражати себе на небезпеку та евакуюватись.

Торецький напрямок є одним із найскладніших на фронті. У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що протягом минулої доби росіяни здійснили там 17 атак – неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного. Загалом на всьому фронті протягом 28 липня зафіксовано 128 бойових зіткнень.

11 липня у ЗСУ розповіли про бої за Торецьк – наміром РФ є захопити населений пункт і звідти вести бойові дії в бік Часового Яру, тому що вломитися туди "в лоб" окупантам не вдалося.

21 липня ЗСУ повідомили, що у російських ДРГ під Часовим Яром та Торецьком зафіксували жінок.

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