Росія не змогла взяти "в лоб" Часів Яр, тому точаться бої за Торецьк і Нью-Йорк – ЗСУ
Сили оборони наразі ведуть бої за міста Торецьк і Нью-Йорк Донецької області, звідки окупанти прагнуть рухатись на Часів Яр. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
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Він зазначив, що росіяни проводять бої на околицях Торецька – в самому місті їх немає, але вони активно застосовують по населеному пункту керовані авіабомби і некеровані ракети.
Коментуючи інформацію DeepState про тиск росіян у бік центру Нью-Йорка, що південніше Торецька, Волошин сказав: "Не буду ні спростовувати, ні підтверджувати інформацію міжнародних і неміжнародних аналітиків і експертів. Скажу, що Сили оборони ведуть бої і за це місто".
Він зазначив, що наміром ворога є захопити Торецьк і звідти вести бойові дії в бік Часового Яру, тому що вломитися туди "в лоб" окупантам не вдалося.
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- Росіяни активізувалися на Торецькому напрямку приблизно із середини червня 2024 року.
- 22 червня у Генштабі повідомили, що ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій на напрямку Горлівка – Торецьк. На тлі цього наприкінці місяця почалась евакуація цивільних із Торецької громади.
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