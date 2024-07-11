Росія не змогла взяти "в лоб" Часів Яр, тому точаться бої за Торецьк і Нью-Йорк – ЗСУ

DeepState пише про тиск росіян у бік центру Нью-Йорка, що знаходиться південніше Торецька. У ЗСУ відповіли, чи так це

Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

Сили оборони наразі ведуть бої за міста Торецьк і Нью-Йорк Донецької області, звідки окупанти прагнуть рухатись на Часів Яр. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Він зазначив, що росіяни проводять бої на околицях Торецька – в самому місті їх немає, але вони активно застосовують по населеному пункту керовані авіабомби і некеровані ракети.

Коментуючи інформацію DeepState про тиск росіян у бік центру Нью-Йорка, що південніше Торецька, Волошин сказав: "Не буду ні спростовувати, ні підтверджувати інформацію міжнародних і неміжнародних аналітиків і експертів. Скажу, що Сили оборони ведуть бої і за це місто".

Він зазначив, що наміром ворога є захопити Торецьк і звідти вести бойові дії в бік Часового Яру, тому що вломитися туди "в лоб" окупантам не вдалося.

Часів Яр, Торецьк і Нью-Йорк на мапі DeepState

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Росіяни активізувалися на Торецькому напрямку приблизно із середини червня 2024 року.

22 червня у Генштабі повідомили, що ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій на напрямку Горлівка – Торецьк. На тлі цього наприкінці місяця почалась евакуація цивільних із Торецької громади.

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