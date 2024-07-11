Українські аеророзвідники відзняли відео у фронтовому Торецьку – місті у Донецькій області, розташованому поруч з окупованою із 2014 року Горлівкою. Рідкісні кадри опублікувала 32 окрема механізована бригада.

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Аеророзвідники батальйону безпілотних систем UMBRELLA 32 ОМБр показали, як виглядає зараз місто – на кадрах понівечені війною будівлі, стоїть дим від обстрілів.

"Шалена інтенсивність боїв, постійні обстріли. В кадр потрапили навіть вибухи від влучання КАБів. І в таких умовах 24/7 б'ються наші відважні воїни", – йдеться в повідомленні.