"Шалена інтенсивність боїв". З’явились рідкісні кадри із фронтового Торецька – відео
Українські аеророзвідники відзняли відео у фронтовому Торецьку – місті у Донецькій області, розташованому поруч з окупованою із 2014 року Горлівкою. Рідкісні кадри опублікувала 32 окрема механізована бригада.
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Аеророзвідники батальйону безпілотних систем UMBRELLA 32 ОМБр показали, як виглядає зараз місто – на кадрах понівечені війною будівлі, стоїть дим від обстрілів.
"Шалена інтенсивність боїв, постійні обстріли. В кадр потрапили навіть вибухи від влучання КАБів. І в таких умовах 24/7 б'ються наші відважні воїни", – йдеться в повідомленні.
- Росіяни активізувалися на Торецькому напрямку приблизно із середини червня 2024 року.
- 22 червня у Генштабі повідомили, що ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій на напрямку Горлівка – Торецьк. На тлі цього наприкінці місяця почалась евакуація цивільних із Торецької громади.