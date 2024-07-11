"Безумная интенсивность боев". Появились редкие кадры из фронтового Торецка – видео
Украинские аэроразведчики сняли видео во фронтовом Торецке – городе в Донецкой области, расположенном рядом с оккупированной с 2014 года Горловкой. Редкие кадры опубликовала 32-я отдельная механизированная бригада.
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Аэроразведчики батальона беспилотных систем UMBRELLA 32 ОМБр показали, как выглядит сейчас город – на кадрах изувеченные войной здания, стоит дым от обстрелов.
"Безумная интенсивность боев, постоянные обстрелы. В кадр попали даже взрывы от попадания КАБов. И в таких условиях 24/7 сражаются наши отважные воины", – сказано в сообщении.
- Россияне активизировались на Торецком направлении примерно с середины июня 2024 года.
- 22 июня в Генштабе сообщили, что враг продолжает наращивать темпы наступательных действий в направлении Горловка – Торецк. На фоне этого в конце месяца началась эвакуация гражданских из Торецкой общины.