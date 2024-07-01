Из Торецкой общины за три дня эвакуировали более 700 человек – фото, видео
За три дня из Торецкой общины в Донецкой области было эвакуировано 711 жителей, из них 20 детей. Об этом сообщила Национальная полиция.
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По информации правоохранителей, людей эвакуируют полицейские совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Донецкой областной военной администрацией и местными властями. Работают более 20 общих групп.
В Нацполиции отметили, что в Торецке остается около 5000 жителей, в общей сложности в общине – 10 000 человек. Сейчас многие стремятся эвакуироваться.
- 22 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска активизировали наступление на Торецк.
- 23 июня спикер ОСГВ "Хортица" Волошин рассказал, что на Торецком направлении открылись активные боевые действия, россияне применяют авиацию для ударов КАБами.
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