Из Торецкой общины за три дня эвакуировали более 700 человек – фото, видео
Эвакуация из Торецка (Фото: Национальная полиция)

За три дня из Торецкой общины в Донецкой области было эвакуировано 711 жителей, из них 20 детей. Об этом сообщила Национальная полиция.

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По информации правоохранителей, людей эвакуируют полицейские совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Донецкой областной военной администрацией и местными властями. Работают более 20 общих групп.

В Нацполиции отметили, что в Торецке остается около 5000 жителей, в общей сложности в общине – 10 000 человек. Сейчас многие стремятся эвакуироваться.

Из Торецкой общины за три дня эвакуировали более 700 человек – фото, видео
Национальная полиция
Из Торецкой общины за три дня эвакуировали более 700 человек – фото, видео
Национальная полиция
Из Торецкой общины за три дня эвакуировали более 700 человек – фото, видео
Национальная полиция
Из Торецкой общины за три дня эвакуировали более 700 человек – фото, видео
Национальная полиция
  • 22 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска активизировали наступление на Торецк.
  • 23 июня спикер ОСГВ "Хортица" Волошин рассказал, что на Торецком направлении открылись активные боевые действия, россияне применяют авиацию для ударов КАБами.

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