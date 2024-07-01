Из Торецкой общины за три дня эвакуировали более 700 человек – фото, видео

Эвакуация из Торецка (Фото: Национальная полиция)

За три дня из Торецкой общины в Донецкой области было эвакуировано 711 жителей, из них 20 детей. Об этом сообщила Национальная полиция.

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По информации правоохранителей, людей эвакуируют полицейские совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Донецкой областной военной администрацией и местными властями. Работают более 20 общих групп.

В Нацполиции отметили, что в Торецке остается около 5000 жителей, в общей сложности в общине – 10 000 человек. Сейчас многие стремятся эвакуироваться.

Национальная полиция

Национальная полиция

Национальная полиция

Национальная полиция

22 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска активизировали наступление на Торецк.

23 июня спикер ОСГВ "Хортица" Волошин рассказал, что на Торецком направлении открылись активные боевые действия, россияне применяют авиацию для ударов КАБами.

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