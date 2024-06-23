Под Торецком открылись активные боевые действия, россияне применяют авиацию – ВСУ

Российский оккупант (Фото: ресурс захватчиков)

В последнее время на Торецком направлении открылись активные боевые действия, россияне используют авиацию для ударов управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

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По его словам, на Торецком направлении в последнее время открылись активные боевые действия, в частности, захватчики имеют поддержку авиации – она наносит удары КАБами, уничтожая на направлении Горловка-Торецк "много всего, что есть на их пути".

За прошедшие сутки в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк и Торецк захватчики совершили 15 атак, Силы обороны их отбили, отметил спикер.

В частности, именно по Нью-Йорку и Торецку захватчики совершают авиаудары, подытожил Волошин.

Карта: Deepstate

Торецк на карте Deepstate

22 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска активизировали наступление на Торецк.

Из-за российского обстрела в Торецке погибли два человека, двое получили ранения, есть разрушения и пострадавшие в других частях Донецкой области.

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