Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка оккупантов в России – Генштаб

Объект размещался в селе Нехотевка рядом с границей

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка россиян в Белгородской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка захватчиков, который располагался в селе Нехотеевка Белгородской области РФ, написали военные.

"По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена", – отметил Генштаб.

Других подробностей военные пока не предоставили.

Численность личного состава мотострелкового полка в РФ составляет до 2100 военных.

Расстояние от Нехотеевки до российско-украинской границы составляет около 750 метров. Село находится к северу от Харькова и к западу от Стрелечи, куда в мае вторглись захватчики. По направлению Нехотеевки россияне вторгались в Украину в 2022 году.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

22 июня спикер ОСГВ "Хортица" сообщил, что некоторые российские подразделения, наступавшие на Волчанск в Харьковской области, вывели для доукомплектации – враг понес серьезные потери. Россияне также выводят подразделения из-под Липцев и Тихого, поскольку там их разбили украинские военные.

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