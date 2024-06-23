Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку окупантів у Росії – Генштаб
Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку росіян у Бєлгородській області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
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Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку загарбників, який розташовувався у селі Нехотіївка Бєлгородської області РФ, написали військові.
"За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена", – зазначив Генштаб.
Інших подробиць військові наразі не надали.
Чисельність особового складу мотострілецького полку у РФ становить до 2100 військових.
Відстань від Нехотіївки до російсько-українського кордону складає близько 750 метрів. Село знаходиться на північ від Харкова та на захід від Стрілечої, куди у травні вторглися загарбники. З напрямку Нехотіївки росіяни вдиралися до України у 2022 році.
- 22 червня речник ОСУВ "Хортиця" повідомив, що деякі російські підрозділи, які наступали на Вовчанськ у Харківській області, вивели для доукомплектації – ворог зазнав серйозних втрат. Росіяни також виводять підрозділи з-під Липців і Тихого, оскільки там їх "розбили" українські військові.
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