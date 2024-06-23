Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку окупантів у Росії – Генштаб

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку росіян у Бєлгородській області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку загарбників, який розташовувався у селі Нехотіївка Бєлгородської області РФ, написали військові.

"За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена", – зазначив Генштаб.

Інших подробиць військові наразі не надали.

Чисельність особового складу мотострілецького полку у РФ становить до 2100 військових.

Відстань від Нехотіївки до російсько-українського кордону складає близько 750 метрів. Село знаходиться на північ від Харкова та на захід від Стрілечої, куди у травні вторглися загарбники. З напрямку Нехотіївки росіяни вдиралися до України у 2022 році.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

22 червня речник ОСУВ "Хортиця" повідомив, що деякі російські підрозділи, які наступали на Вовчанськ у Харківській області, вивели для доукомплектації – ворог зазнав серйозних втрат. Росіяни також виводять підрозділи з-під Липців і Тихого, оскільки там їх "розбили" українські військові.

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